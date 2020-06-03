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ВАКС вынес первый оправдательный приговор: дело такое же, где был первый обвинительный

Среда, 3 июня 2020, 20:33

Высший антикоррупционный суд вынес первый оправдательный приговор – оправдал бывшего судью относительно неподачи электронной декларации.

Источник: пресс-служба ВАКС в Facebook

Детали: Сторона обвинения указывала на то, что ответчик не представил свою декларацию.

Обвиняемый ответил, что распечатал с сайта Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции соответствующую форму, заполнив ее, отсканировал и отправил на электронный адрес агенства в сроки, установленные законом, а те ее не обнародовали.

Сам он не мог заполнить э-декларацию, потому что отказался от необходимой для этого электронной цифровой подписи. Причина якобы заключалась в том, что в сети Интернет распространялась информация о похищении персональной информации, а экс-судья хотел защитить свои данные. Он отказался от ЭПЦ в 2013 году.

В ВАКС отметили, что экс-судья всегда подавал декларацию, которая публиковалась на сайте суда, а подавать отчет только в электронном виде с обязательным заверением ЭЦП – это сужение прав и свобод.

Суд признал мужчину невиновным и вынес оправдательный приговор.

Отмечается, что обвиняемым был бывший судья Апелляционного суда Днепропетровской области. Вероятно, речь идет об Александре Бараннике, который работал в этом суде. Рассмотрение его дела, фабула которого совпадает с приведенной, былр назначен именно на 3 июня.

Дополнено от УП: Аналогичной была фабула дела, в котором Антикоррупционный суд вынес первый обвинительный приговор, в октябре 2019 года.

Тогда речь шла о судье, который три года подряд не подавала э-декларацию, поскольку тоже считала, что ЭПЦ угрожает ее персональным данным и является вмешательством в личную жизнь. Женщина отказалась от ЭПЦ также в 2013 году и направляла в НАПК бумажные декларации по почте. Однако ее признали виновной и приговорили к 51 тысяче гривен штрафа с запретом занимать государственные должности в год.

Судьи, которые рассматривали это дело, отметили, что "именно наличие деклараций в Реестре в электронной форме гарантирует невозможность внесения каких-либо изменений в приведенную в них информацию, а обнародование этой информации, ее открытость и доступность, мониторинг и проверка является главной целью введения института электронного декларирования в Украине".

Кроме того, коллегия сочла, еще несогласие подсудимой с отдельными нормами закона о ЭПЦ "не является уважительной причиной исключительного характера для неподачи ею деклараций и не устраняет общественно опасного характера этого деяния".

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный суд


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