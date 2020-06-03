ФСБшники расспрашивают у похищенного украинца об охране админграницы с Крымом
Сотрудники ФСБ России в оккупированном Крыму расспрашивали задержанного украинского военнослужащего Евгения Добринского об охране административной границы между Крымом и Херсонской областью.
Источник: адвокат Ислям Велиляев, которого цитирует "Крым.Реалии"
Детали: 3 июня подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского, о задержании которого ранее сообщила ФСБ России
Прямая речь Велиляева: "Спрашивали, где и в какой части он проходит службу, каков порядок осуществления охраны государственной границы был в части, где он служил, которые входят средства защиты, идентификации людей. Много было вопросов о ведении военной службы.
По моим рекомендациям, мы отказались давать показания, поскольку эти сведения имеют служебный характер. Он на сегодняшний день является военнослужащим, поэтому мы отказались давать подробные объяснения по поводу его службы".
Предыстория:
- 30 мая вблизи полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Россией Крымом исчез украинский военнослужащий. Позже стало известно, что это военнослужащий с 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.
- По предварительной информации, военнослужащегомогли похитить. Неподалеку от места размещения военнослужащих были обнаружены следы борьбы.
- Через 3 дня после исчезновения Добринского, российская ФСБ заявила о задержании военнослужащего Украины на админгранице с оккупированным Россией Крымом, обвиняя в "незаконном пересечении границы".