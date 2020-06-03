ФСБшники расспрашивают у похищенного украинца об охране админграницы с Крымом

Сотрудники ФСБ России в оккупированном Крыму расспрашивали задержанного украинского военнослужащего Евгения Добринского об охране административной границы между Крымом и Херсонской областью.

Источник: адвокат Ислям Велиляев, которого цитирует "Крым.Реалии"

Детали: 3 июня подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского, о задержании которого ранее сообщила ФСБ России

Прямая речь Велиляева: "Спрашивали, где и в какой части он проходит службу, каков порядок осуществления охраны государственной границы был в части, где он служил, которые входят средства защиты, идентификации людей. Много было вопросов о ведении военной службы.

По моим рекомендациям, мы отказались давать показания, поскольку эти сведения имеют служебный характер. Он на сегодняшний день является военнослужащим, поэтому мы отказались давать подробные объяснения по поводу его службы".

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