Новости 3 июня: новые послабления карантина, День фермера

С 5 июня – новые послабления карантина: для ресторанов, храмов, пожилых людей и самолетов, Зеленский создал в Украине новый праздник — актуальные новости 3 июня.

О послаблениях

Кабмин решил ослабить карантин с 5 июня: разрешается полноценно работать заведениям питания, церквям — проводить богослужения, людям старше 60-ти — покидать дом, авиакомпаниям — осуществлять внутренние рейсы.

Зарубежные авиаперелеты правительство планирует разрешить с 15-го июня.

О Дне фермера

Зеленский создал в Украине новый праздник — 19 июня будет ежегодно отмечаться День фермера.

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О других важных новостях

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