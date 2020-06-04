"Мусорная блокада" Львова: Садовый обратился к Раде с призывом
Мэр Львова Андрей Садовый обратился к председателю Верховной Рады с просьбой создать временную следственную комиссию для расследования событий, связанных с организацией "мусорной блокады" города.
Источник: пост Садового в Facebook
Прямая речь: "Прошло 4 года с момента поджога Грибовичского полигона и начала блокады. Следствие продолжается. Фигурантами расследования являются бывшие высшие должностные лица, а также действующие народные депутаты. Мы готовы предоставить ВСК все необходимые свидетельства и материалы. Львов и Украины должны знать правду!"
Детали: Садовый добавил, что пожар, который произошел 28 мая 2016 года на Грибовичском мусорном полигоне, имел "признаки поджога", нарушил нормальную жизнь Львова и окружающих населенных пунктов и создал "высокий риск наступления экологической катастрофы в регионе".
Он также напомнил, что во время тушения пожара погибли трое спасателей и вероятно еще один работник коммунального предприятия, который до сих пор является пропавшим без вести.
По словам Садового, цинизм ситуации заключается в том, что "мусорная блокада" Львова "организовывалась и выполнялась по политическим мотивам и в то время высшими должностными лицами государства со злоупотреблением ими предоставленной им власти".
Садовый утверждает, что на руководителей предприятий, обслуживающих мусорные полигоны в Украине, незаконно давили с целью расторжения, а также дальнейшего незаключения договоров на прием и захоронение мусора на соответствующих полигонах.
Кроме того, мэр Львова заявляет, что правоохранительные органы и другие лица физически блокировали спецтехнику на выездах из города и преследовали по территории Украины, чтобы они возвращались во Львов, и чтобы мусор в городе продолжал накапливаться.
При этом, по его словам, руководители государственных и правоохранительных органов сознательно не реагировали на эту ситуацию.
Садовый призвал создать ВСК, поскольку "организаторами и фигурантами дела, связанного с "мусорной блокадой "Львова являются должностные лица государства, в том числе действующие в настоящее время народные депутаты, мотивами которых были исключительно корыстные политические цели".
Мэр Львова добавил, что он и все остальные свидетели "мусорной блокады" города готовы предоставить документы, доказательства и свидетельства ВСК.
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Предыстория:
- Завал мусора на Грибовицкой свалке произошел 30 мая 2016 года после того, как там возник пожар.
- Спасатели нашли под завалами тела трех своих коллег, четвертый пропал без вести.
- После этого эксплуатацию свалки приостановили, а львовский мусор стали вывозить в другие города Украины.