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"Мусорная блокада" Львова: Садовый обратился к Раде с призывом

Четверг, 4 июня 2020, 10:43

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к председателю Верховной Рады с просьбой создать временную следственную комиссию для расследования событий, связанных с организацией "мусорной блокады" города.

Источник: пост Садового в Facebook

Прямая речь: "Прошло 4 года с момента поджога Грибовичского полигона и начала блокады. Следствие продолжается. Фигурантами расследования являются бывшие высшие должностные лица, а также действующие народные депутаты. Мы готовы предоставить ВСК все необходимые свидетельства и материалы. Львов и Украины должны знать правду!"

Детали: Садовый добавил, что пожар, который произошел 28 мая 2016 года на Грибовичском мусорном полигоне, имел "признаки поджога", нарушил нормальную жизнь Львова и окружающих населенных пунктов и создал "высокий риск наступления экологической катастрофы в регионе".

Он также напомнил, что во время тушения пожара погибли трое спасателей и вероятно еще один работник коммунального предприятия, который до сих пор является пропавшим без вести.

По словам Садового, цинизм ситуации заключается в том, что "мусорная блокада" Львова "организовывалась и выполнялась по политическим мотивам и в то время высшими должностными лицами государства со злоупотреблением ими предоставленной им власти".

Садовый утверждает, что на руководителей предприятий, обслуживающих мусорные полигоны в Украине, незаконно давили с целью расторжения, а также дальнейшего незаключения договоров на прием и захоронение мусора на соответствующих полигонах.

Кроме того, мэр Львова заявляет, что правоохранительные органы и другие лица физически блокировали спецтехнику на выездах из города и преследовали по территории Украины, чтобы они возвращались во Львов, и чтобы мусор в городе продолжал накапливаться.

При этом, по его словам, руководители государственных и правоохранительных органов сознательно не реагировали на эту ситуацию.

Садовый призвал создать ВСК, поскольку "организаторами и фигурантами дела, связанного с "мусорной блокадой "Львова являются должностные лица государства, в том числе действующие в настоящее время народные депутаты, мотивами которых были исключительно корыстные политические цели".

Мэр Львова добавил, что он и все остальные свидетели "мусорной блокады" города готовы предоставить документы, доказательства и свидетельства ВСК.

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Предыстория:

Украинская правда
Темы: СадовыйЛьвов


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