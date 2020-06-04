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На фоне всплеска заболевания стало больше не готовых к смягчению карантина областей

Четверг, 4 июня 2020, 12:18
На фоне всплеска заболевания стало больше не готовых к смягчению карантина областей

Город Киев и 8 украинских областей не готовы к смягчению коронавирусного карантина.

Источник: данные Министерства здравоохранения по состоянию на 4 июня

Детали: Согласно данным Минздрава, не готовы к ослаблению карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Ровенская, Черновицкая области и город Киев.

Остальные 16 областей Украины готовы ко второму этапу смягчения карантина, исходя из инцидентности, загруженности профильных больниц и охвата тестированием.

На втором этапе возможно возобновление: работы городского транспорта, школ для выпускников, гостиниц (без ресторанов и без бассейнов), ресторанов и кафе "с собой" или на открытом воздухе, спортивных центров (без бассейнов и саун) спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), церковных служб (в присутствии не более 1 человека на 10 м) и пр.

 

Напомним: В течение последних суток, 3 июня, коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине диагностировали у 588 человек, 602 больных выздоровели, 12 человек умерли от осложнений.

Предыстория:

  • Карантин действует в Украине с 12 марта с различными ограничениями из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19, которую Всемирная организация здравоохранения признала 11 марта. Кабинет министров предусмотрел 5 этапов выхода из карантина в Украине и критерии для послаблений.
  • С 11 мая начался первый этап ослабления карантина.
  • С 22 мая состоялся переход на второй этап, с тех пор ввели адаптивный карантин до 22 июня (в регионах могут быть разные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации).
  • С 1 июня большинство областей Украины перешли к третьему этапу ослабления карантина: могут работать спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, возобновилось пассажирское автобусное и железнодорожное сообщение между областями.
  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что после 22 июня могут пересмотреть адаптивный карантин: адаптивность, возможно, будет не на областном уровне, а на уровне населенного пункта.

Украинская правда
Темы: карантинУкраинаCovid-2019коронавирус
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