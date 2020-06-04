На фоне всплеска заболевания стало больше не готовых к смягчению карантина областей

Город Киев и 8 украинских областей не готовы к смягчению коронавирусного карантина.

Источник: данные Министерства здравоохранения по состоянию на 4 июня

Детали: Согласно данным Минздрава, не готовы к ослаблению карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Ровенская, Черновицкая области и город Киев.

Остальные 16 областей Украины готовы ко второму этапу смягчения карантина, исходя из инцидентности, загруженности профильных больниц и охвата тестированием.

На втором этапе возможно возобновление: работы городского транспорта, школ для выпускников, гостиниц (без ресторанов и без бассейнов), ресторанов и кафе "с собой" или на открытом воздухе, спортивных центров (без бассейнов и саун) спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), церковных служб (в присутствии не более 1 человека на 10 м) и пр.

Напомним: В течение последних суток, 3 июня, коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине диагностировали у 588 человек, 602 больных выздоровели, 12 человек умерли от осложнений.

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