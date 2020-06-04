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"Я из-за таких как ты жизни не видел": франковские полицейские обругали подростка

Четверг, 4 июня 2020, 14:57

Полиция Ивано-Франковской области начала служебное расследование из-за неправомерного поведения полицейских, которые обругали несовершеннолетнего и его друга.

Источник: пресс-служба полиции Ивано-Франковской, местное издание "Галка"

Дословно полиция: "Руководством ГУНП в области инициировано служебное расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям работников Ивано-Франковской полиции".

Детали: К правоохранителям обратился отец парня, с которым бестактно общались полицейские. Мужчина предоставил аудиозапись разговора полицейских с ребятами.

По словам и.о. заместителя начальника Нацполиции области Остапа Билейчука, данные работники работают в правоохранительной системе более 10 лет.

Затем в полиции сообщили, что двух полицейских, причастных к инциденту, уволили из рядов полиции, еще трех - привлекли к дисциплинарной ответственности.

Материалы служебного расследования направят в Государственное бюро расследований.

Местное издание сообщает, что событие произошло около 19 часов 30 мая. Полицейские задержали двух молодых людей (17-летнего Максима Сукенника и его товарища), так как ребята, находясь в компании, якобы дрались между собой.

Такие действия полицейские расценили как нарушение общественного порядка и доставили ребят в городской участок.

Задержанным удалось осуществить 30-минутную запись в отделении полиции. Эту запись затем передал отец одного из молодых людей в прокуратуру.

В частности, Сукенник заявил, что один из полицейских ударил его в грудь, а его товарища били по лицу.

Также они рассказали, что их заставили раздеться до белья, унижали из-за татуировок (спрашивали, готовы ли они за них ответить, и в будущем будут отвечать за них "на зоне"). У юношей взяли отпечатки пальцев, тату сфотографировали.

В то же время, ребята отказались подписывать любые документы, которые подготовили в отделении полиции.

Украинская правда
Темы: Ивано-ФранковскполициядетипрокуратураИвано-Франковская область


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