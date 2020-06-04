Нардеп заявила, что сняла свою кандидатуру в комиссию ГБР после просьбы Зеленского

Нардеп от "Слуги народа" Юлия Яцык заявила, что сняла свою кандидатуру в члены конкурсной комиссии для отбора руководителя Государственного бюро расследований, после просьбы президента Владимира Зеленского.

Источник: Facebook-страница Яцык, трансляция заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности, на котором выбирали трех кандидатов в комиссию от Верховной Рады

Детали: Во время заседания комитета 3 июня его председатель Денис Монастырский сообщил, что от Верховной Рады будет избран один нардеп и двое представителей общественности (согласно закону представителей ВР должно быть три).

Ранее комитет предлагал Верховной Раде делегировать в комиссию двух нардепов и одного представитель общественности. В список входили нардепы от "Слуги народа" Юлия Яцык и Владлен Неклюдов. Однако Рада 19 мая провалила голосование за это назначение, поэтому комитет начал снова выбирать кандидатов.

Монастырский озвучил фамилии 14 нардепов, которые были выдвинуты в качестве кандидатов. Среди них были выдвиженцы Яцык и Неклюдов. Однако Яцык заявила, что после просьбы президента Зеленского снимает свою кандидатуру, хотя во время предварительного голосования набирала больше всех голосов поддержки на комитете.

Во время рейтингового голосования 3 июня больше голосов набрал Неклюдов (12 голосов), который в итоге стал единственным нардепом-кандидатом в комиссию для отбора руководителя Государственного бюро расследований.

Прямая речь Яцык: "Вчера на заседании Комитета мы должны были утвердить кандидатуры от Верховной Рады в конкурсную комиссию по отбору руководителей Государственного бюро расследований (ГБР) - одного нардепа и двух научных работников.

Все кандидатуры выдвигались как от фракций, так и путём самовыдвижения,

и должны были выбираться членами комитета путём рейтингового (побеждает тот, кто наберёт наибольшее количество голосов).

Накануне голосования из всех кандидатов от народных депутатов члены Комитета поддержали мою кандидатуру (как и в прошлый раз, когда я набрала наибольшее количество голосов из всех кандидатов)...

В итоге, по настоянию Президента я сняла свою кандидатуру и не принимала участия в дальнейшем заседании комитета".

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