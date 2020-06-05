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Укр / Рус

На Буковине зарегистрировали более 3500 случаев коронавируса

Пятница, 5 июня 2020, 00:15

4 июня в Черновицкой области количество больных коронавирусом увеличилось на 38 человек, в целом же в области диагностировали 3519 заражений.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: В этот же день вылечились от COVID-19 еще 28 человек.

В четверг областной лабораторный центр протестировал на наличие вируса 412 образцов.

"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3519 человек", – сообщил председатель ОГА.

Также глава области заявил, что динамика госпитализации буковинцев с коронавирусом в медицинские учреждения остается высокой.

Что предшествовало: В течение последних суток, 3 июня, коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине диагностировали у 588 человек, 602 больных выздоровели, 12 человек умерли от осложнений.

За все время пандемии в Украине было зафиксировано 25 410 случаев заражения коронавирусом, из них 11 040 уже выздоровели, а 748 умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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