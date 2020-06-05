Главные новости четверга и ночи: новые министры, кофе Зеленского

Рада назначила нового вице-премьера по вопросам евроинтеграции и нового министра культуры, Зеленский готов заплатить штраф за кофе в кафе во время карантина – актуальные новости 4 июня.

О новых министрах

Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – на этой должности она сменила Вадима Пристайко.

Новым министром культуры и информационной политики стал бывший гендиректор канала "1+1" Александр Ткаченко.

О кофе Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.

Накануне в соцсетях высмеяли фотографию, на которой президент пьет кофе в одном из заведений Хмельницкого в окружении чиновников. Главный санврач Виктор Ляшко также там был. Все присутствующие были без защитных масок или респираторов.

Заведения общепита могут обслуживать клиентов в залах только с 5 июня, а до того выдают кофе с собой или работают на открытом воздухе.

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