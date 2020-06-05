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Пытки и запугивания: силовики задержали 7 участников банды полицейских

Пятница, 5 июня 2020, 10:04
Пытки и запугивания: силовики задержали 7 участников банды полицейских

Силовики пресекли противоправную деятельность преступной организации под руководством начальника одного из горотделов Нацполиции Днепропетровского региона.

Источник: СБУ, ГБР, прокуратура Киевской области

Детали: По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности. Для этого они фальсифицировали материалы уголовных производств.

 

В течение 2019-2020 годов правоохранители заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие и др.), запугивая и пытая их. За совершение преступлений полицейские давали пострадавшим деньги и наркотические вещества. В дальнейшем привлекали их к уголовной ответственности.

При проведении более 20 обысков накануне сотрудники СБУ изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.

 

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса, правоохранители задержали 7 участников преступной организации: начальника и заместителя Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполции в Днепропетровской области, начальника сектора этого же отдела полиции и 4 оперативных работников.

 

В Голосеевский районный суд города Киева подано ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблачение преступной деятельности осуществлялось по координации ГУ БКОП и ГУ ВБ Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

Украинская правда
Темы: полициякриминалСБУГБРпрокуратура
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