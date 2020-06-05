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С 10 июня смогут заработать гостиницы и санатории – Ляшко

Пятница, 5 июня 2020, 10:55

В случае позитивной эпидемической динамики с распространением COVID-19 с 10 июня в областях Украины смогут открыться гостиницы и санатории, а также власти подумают о том, чтобы разрешить туристические группы до 50 человек.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 5 июня

Прямая речь: "В Хмельницкой области состоялась встреча с туристическим бизнесом.

Постановлением Кабинета министров о введении адаптивного карантина предусмотрено: при достижении критериев, с 10 июня может быть разрешено открытие средств размещения, значит, что кроме отелей можно будет открывать и санатории, а также другие места для отдыха.

Сейчас мы имеем только открытые межобластные перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. С сегодняшнего дня постановление позволяет запускать и авиационное межобластное сообщение – внутренние перелеты в стране. Но нет возможности передвигаться туристическим группам более 10 человек.

Туристический бизнес обратился к президенту, это было обсуждено на совещании, мы в ближайшее время будем инициировать рассмотрение этого вопроса на заседание Кабинета министров, чтобы позволить передвижения групп до 50 человек, поскольку они в большинстве ездят на автобусах и автобусы имеют до 50 мест. Сможем инициировать очередное смягчение (карантина) для развития внутреннего туризма".

Детали: масочный режим и требование социального дистанцирования сохраняются, несмотря на уже введенные смягчения карантина, сказал министр здравоохранения Максим Степанов на этом же брифинге.

С 5 июня разрешается открывать заведения общественного питания с посещением клиентами залов внутри, но Киев, Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенская, Черновицкая, Донецкая и Луганская области пока не соответствуют критериям для этого смягчения.

Алена Рощенко, УП
Темы: карантинкоронавирусМинздрав


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