Львовщина опять продолжает карантин: много новых больных
Львовская Облгосадминистрация решила продлить карантинные мероприятия до 12 июня.
Источник: пресс-служба ЛОГА
Дословно: "Комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 12 июня".
Детали: Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в области решила, что показатели заболеваемости коронавирусом в регионе заставляют сохранить карантинные мероприятия в области.
На Львовщине наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных. Показатели постоянно растут и приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки.
По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, отмечается рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении за последние 7 дней.
Постановление Кабмина предусматривает три критерия, по которым можно ослаблять карантин. Львовщина попадает под ослабления только по двум. По инцидентности (количеству новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения) область не проходит грань, за которой можно смягчать карантин.
Предыстория:
- 1 июня Львовщина уже продливала карантин до 5 июня.
- 5 июня мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев пока не будет ослаблять карантин из-за несоответствия одному из критериев МЗ, решение об открытии ресторанов и бассейнов примут на следующей неделе.
- Кабинет министров решил ослабить карантин с 5 июня, позволив полноценно работать заведениям питания, церквям - проводить богослужения, людям старше 60-ти - покидать дом, авиакомпаниям - осуществлять внутренние рейсы.