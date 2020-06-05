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Львовщина опять продолжает карантин: много новых больных

Пятница, 5 июня 2020, 15:29

Львовская Облгосадминистрация решила продлить карантинные мероприятия до 12 июня.

Источник: пресс-служба ЛОГА

Дословно: "Комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 12 июня".

Детали: Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в области решила, что показатели заболеваемости коронавирусом в регионе заставляют сохранить карантинные мероприятия в области.

На Львовщине наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных. Показатели постоянно растут и приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, отмечается рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении за последние 7 дней.

Постановление Кабмина предусматривает три критерия, по которым можно ослаблять карантин. Львовщина попадает под ослабления только по двум. По инцидентности (количеству новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения) область не проходит грань, за которой можно смягчать карантин.

Предыстория:

  • 1 июня Львовщина уже продливала карантин до 5 июня.
  • 5 июня мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев пока не будет ослаблять карантин из-за несоответствия одному из критериев МЗ, решение об открытии ресторанов и бассейнов примут на следующей неделе.
  • Кабинет министров решил ослабить карантин с 5 июня, позволив полноценно работать заведениям питания, церквям - проводить богослужения, людям старше 60-ти - покидать дом, авиакомпаниям - осуществлять внутренние рейсы.

Украинская правда
Темы: Львовкарантинкоронавирус


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