Меркель рекордно часто говорит с Зеленским - посол

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: посол Украины в Германии Андрей Мельник Офис президента

Прямая речь: "Это уже одиннадцатая по счету беседа двух лидеров в течение первого года президентства Зеленского. Ни с каким другим главой иностранного государства руководитель немецкого правительства так часто не общалась!".

Щойно відбулася телефонна розмова Президента🇺🇦 @ZelenskyyUa з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель.



Це вже 11-а (!) за ліком бесіда двох лідерів протягом першого року президентства В.Зеленського.



З жодним іншим главою іноземної держави керівник 🇩🇪Уряду так часто не спілкувалася! pic.twitter.com/5HfYkkhqUP — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 5, 2020

Детали: В ОП отмечают, что во время беседы лидеры двух государств обсудили вопросы возобновления мира на Донбассе и, в частности, итоги рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня.

По мнению Зеленского, это был очень содержательный визит, который даст толчок нормандскому формату.

С украинской стороны подтверждена настроенность на максимальную координацию усилий с партнерами в вопросах мирного урегулирования на Донбассе - Германией и Францией. Канцлер Меркель заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной.

Был обсужден также ряд вопросов украинской-немецкой двусторонней повестки дня, в частности сотрудничество стран в сфере противодействия пандемии COVID-19 и финансово-экономических отношений.