Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве 83 новых случая коронавируса, 25 госпитализированных

Суббота, 6 июня 2020, 12:25
В Киеве 83 новых случая коронавируса, 25 госпитализированных
Укринформ

За минувшие сутки коронавирус в Киеве обнаружили у 83 человек, из которых 11 – медики. Госпитализированы 25 пациентов.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 19, Деснянском – 17 и в Дарницком и Днепровском – по 10 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Отмечу, что это – чуть ли не самое большое количество госпитализированных за сутки за весь период пандемии".

Детали: За сутки в столице умерло 2 больных COVID-19, выздоровели – 12.

 

Среди новых больных – 41 женщина в возрасте от 19 до 79 лет, 38 мужчин от 18 до 82 лет, 10-летняя девочка и 3 мальчика в возрасте 8, 10 и 13 лет.

Всего в больницах с диагнозом коронавирус лечатся 205 пациентов, в том числе 5 детей. 35 больных – в тяжелом состоянии. Трое – под аппаратами ИВЛ.

Еще 67 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус, среди них 8 детей.

Что предшествовало: В Украине за минувшие сутки зафиксировано 550 случаев коронавируса, 15 летальных случаев и 440 выздоровлений.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Киев
В Киеве и Одессе разоблачена сеть подпольных покер-клубов, которые прикрывались спортивным покером
Язык агрессора: в Киеве запретили включать русские песни в публичных местах
Без Пушкина, Крылова и Чкалова: в Киеве переименовали еще 14 объектов
Последние новости
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
Все новости...
Реклама: