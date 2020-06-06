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Возле Опытного и Марьинки ранены украинские военные

Суббота, 6 июня 2020, 12:45
Возле Опытного и Марьинки ранены украинские военные

В субботу в результате обстрелов неподалеку Опытного и Марьинки ранены два украинских военных.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "У населенного пункта Опытное противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение.

Также неподалеку Марьинки был ранен еще один украинский герой. Противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие".

Детали: Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.

Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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