Возле Опытного и Марьинки ранены украинские военные
Суббота, 6 июня 2020, 12:45
В субботу в результате обстрелов неподалеку Опытного и Марьинки ранены два украинских военных.
Источник: пресс-центр ООС
Дословно: "У населенного пункта Опытное противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение.
Также неподалеку Марьинки был ранен еще один украинский герой. Противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие".
Детали: Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.
Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Украинская правда