Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще одна европейская страна сделала шаг к членству в ЕС

Суббота, 6 июня 2020, 18:19
Еще одна европейская страна сделала шаг к членству в ЕС

Политические партии Албании достигли согласия об избирательной реформе, что было ключевым условием для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Политические партии Албании в пятницу, 5 июня, достигли консенсуса по поводу но избирательной реформы, которая должна гарантировать проведение свободных и честных выборов. Это было главным условием для начала переговоров о членстве страны в ЕС.

В новых договоренностях речь идет об электронной идентификации избирателей, деполитизации органов, занимающихся организацией выборов, и ряде других процедурных вопросов в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.

Попытки договориться продолжались с января. Очередным "крайним сроком" лидеры партий определили для себя 31 мая, но и тогда переговоры закончились провалом и взаимными обвинениями.

Решение уже приветствовали Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"Мы приветствуем партии с сегодняшними политическими соглашениями по поводу избирательной реформы ... Это касается ключевого условия для начала переговоров о вступлении в ЕС, как было указано в выводах Совета в марте 2020 года, и продвигает Албанию на шаг вперед к европейскому будущему", - говорится в их совместном заявлении.

Соглашение приветствовали также в посольстве США в Албании.

В ОСБЕ, представители которой участвовали в разработке проекта реформы, призвали к скорейшему принятию изменений парламентом, чтобы новое законодательство было применено уже на следующих выборах.

Как известно, в марте Северная Македония и Албания получили одобрение начать переговоры о членстве в ЕС, но этот процесс так и не начался.

Во время видеосаммита 6 мая, лидеры ЕС подтвердили "однозначную поддержку европейской перспективы" для стран Западных Балкан, но в заключительной декларации не было упоминаний о временных рамках вступления стран региона в блок.

Темы: ЕСАлбанияЕврокомиссия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
ЕС
В ЕС впервые продали больше электрокаров, чем дизельных авто
Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16
Украина может рассмотреть зеркальные меры в случае продолжения ЕС ограничений агроэкспорта
Последние новости
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
Все новости...
Реклама: