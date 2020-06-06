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Еще одна европейская страна сделала шаг к членству в ЕС

Суббота, 6 июня 2020, 18:19

Политические партии Албании достигли согласия об избирательной реформе, что было ключевым условием для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Политические партии Албании в пятницу, 5 июня, достигли консенсуса по поводу но избирательной реформы, которая должна гарантировать проведение свободных и честных выборов. Это было главным условием для начала переговоров о членстве страны в ЕС.

В новых договоренностях речь идет об электронной идентификации избирателей, деполитизации органов, занимающихся организацией выборов, и ряде других процедурных вопросов в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.

Попытки договориться продолжались с января. Очередным "крайним сроком" лидеры партий определили для себя 31 мая, но и тогда переговоры закончились провалом и взаимными обвинениями.

Решение уже приветствовали Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"Мы приветствуем партии с сегодняшними политическими соглашениями по поводу избирательной реформы ... Это касается ключевого условия для начала переговоров о вступлении в ЕС, как было указано в выводах Совета в марте 2020 года, и продвигает Албанию на шаг вперед к европейскому будущему", - говорится в их совместном заявлении.

Соглашение приветствовали также в посольстве США в Албании.

В ОСБЕ, представители которой участвовали в разработке проекта реформы, призвали к скорейшему принятию изменений парламентом, чтобы новое законодательство было применено уже на следующих выборах.

Как известно, в марте Северная Македония и Албания получили одобрение начать переговоры о членстве в ЕС, но этот процесс так и не начался.

Во время видеосаммита 6 мая, лидеры ЕС подтвердили "однозначную поддержку европейской перспективы" для стран Западных Балкан, но в заключительной декларации не было упоминаний о временных рамках вступления стран региона в блок.

Темы: ЕСАлбанияЕврокомиссия


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