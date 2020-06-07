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Драка нардепа Заславского: в "Слуге народа" подтвердили инцидент

Воскресенье, 7 июня 2020, 12:56

На автозаправке возле села Заречаны на Житомирщине избили народного депутата от "Слуги народа" Юрия Заславского.

Источник: заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии hromadske

Прямая речь: "Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов".

Детали: по словам Кравчук, Заславский написал заявление в полицию, однако не знаком с оппонентом. Во фракции допускают, что это был бытовой конфликт.

В полиции отметили, что открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства. Драка произошла вечером 5 июня.

Предыстория: Местное издание "Житомир.info" 6 июня со ссылкой на собственные источники сообщало, что у автозаправки возле села Заречаны произошла драка между двумя мужчинами. Один из ее участников потерял сознание и упал на землю. Отмечалось, что народный депутат Заславский получил ссадины и царапины лица.

Темы: Слуга народадракаЖитомирская область


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