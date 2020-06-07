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Иран заявил, что "черные ящики" самолета МАУ не содержат важную информацию

Воскресенье, 7 июня 2020, 18:32
Иран заявил, что черные ящики самолета МАУ не содержат важную информацию

Расследование Ираном сбивания самолета МАУ "почти закончено", заявил в субботу старший иранский дипломат, добавив, что Тегеран не верит, что в "черных ящиках" самолета содержится некая важная информация.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Arabiya.

"Расследование почти закончено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", - заявил в субботу государственным СМИ Бахарванд.

Он сказал, что анализ "черных ящиков" самолета, которые Иран еще должен передать, является единственным этапом расследования, который остался.

"Мы не считаем, что" черные ящики "содержат какую-то важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", - добавил иранский чиновник.

По словам Бахарванда, Иран должен убедиться, что "черные ящики" не будут "эксплуатироваться", прежде чем передать их третьей стороне.

"Иран может передать "черные ящики" компаниям, способным прочитать их по контракту", - сказал он.

Ранее информацию о намерениях Ирана передать "черные ящики" Франции обнародовало государственное информагентство Ирана ISNA. Посол Ирана в Украине Манучехр Моради позже заявил, что эта информация не соответствует официальной позиции страны.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими ракетами в ночь на 8 января вскоре после взлета.

Темы: Иранкатастрофа МАУ в Иране
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