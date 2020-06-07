Все разделы
Укр / Рус

Иран заявил, что "черные ящики" самолета МАУ не содержат важную информацию

Воскресенье, 7 июня 2020, 18:32

Расследование Ираном сбивания самолета МАУ "почти закончено", заявил в субботу старший иранский дипломат, добавив, что Тегеран не верит, что в "черных ящиках" самолета содержится некая важная информация.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Arabiya.

"Расследование почти закончено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", - заявил в субботу государственным СМИ Бахарванд.

Он сказал, что анализ "черных ящиков" самолета, которые Иран еще должен передать, является единственным этапом расследования, который остался.

"Мы не считаем, что" черные ящики "содержат какую-то важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", - добавил иранский чиновник.

По словам Бахарванда, Иран должен убедиться, что "черные ящики" не будут "эксплуатироваться", прежде чем передать их третьей стороне.

"Иран может передать "черные ящики" компаниям, способным прочитать их по контракту", - сказал он.

Ранее информацию о намерениях Ирана передать "черные ящики" Франции обнародовало государственное информагентство Ирана ISNA. Посол Ирана в Украине Манучехр Моради позже заявил, что эта информация не соответствует официальной позиции страны.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими ракетами в ночь на 8 января вскоре после взлета.

Темы: Иранкатастрофа МАУ в Иране


powered by lun.ua
Главное сегодня

Министр юстиции: Введение карантина было на грани законности

Иран заявил, что "черные ящики" самолета МАУ не содержат важную информацию

Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения

Китай саботирует создание вакцины от коронавируса – сенатор США

Драка нардепа Заславского: в "Слуге народа" подтвердили инцидент

таблицаКиев и 4 области не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

Все главные новости...
Иран
Иран до сих пор не ответил Украине на январскую ноту о самолете – МИД
Сбитый самолет МАУ: Иран заявил, что расследование почти завершено
В Иране опровергли, что планируют отдать Франции "черные ящики" самолета МАУ
Последние новости
20:27
Новости экономики: сокращение от ОПЕК+ и ВИЭ-инвесторы
19:54
Во Львове суд приостановил работу из-за коронавируса у судьи
19:43
Министр юстиции: Введение карантина было на грани законности
19:29
На антирасистских протестах в Лондоне пострадали полицейские
18:58
"Динамо" громит "Александрию" в матче с тремя пенальти
18:46
Скрипаль с дочерью уехали из Великобритании под новыми именами - СМИ
18:32
Иран заявил, что "черные ящики" самолета МАУ не содержат важную информацию
18:30
С 10 июня в Украине могут возобновиться массовые мероприятия и работа санаториев
18:20
Ткаченко поддержал Ройтбурда, поговорит с облсоветом
18:09
Польша: оппозиционный кандидат собрал голоса для участия в выборах
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!