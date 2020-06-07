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Министр юстиции: Введение карантина было на грани законности

Воскресенье, 7 июня 2020, 19:43
Радио Свобода

Министр юстиции Денис Малюська считает, что государство не понесет значительных убытков в случае решения Конституционного Суда о неконституционности введения карантина в Украине.

Источник: интервью Малюськи Радио Свобода

Прямая речь: "Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано".

Детали: Министр отметил, что даже если во введении карантина и было какое-то нарушение Конституции, целью таких действий правительства была защита людей, и эта цель была достигнута.

Прямая речь: "Соответственно я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными".

Украинская правда
Темы: МалюськакарантинКС


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