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Боевики на Донбассе ранили украинского бойца

Понедельник, 8 июня 2020, 13:32

В результате обстрела боевиков на Донбассе 8 июня ранение получил украинский военный.

Источник: пресс-служба Министерства обороны

Детали: Как отмечается, раненому была оказана "надлежащая медицинская помощь", его доставили в военное лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

По данным Минобороны, с начала текущих суток вооруженные формирования РФ уже пять раз нарушили режим прекращения огня. На луганском направлении, сразу после полуночи, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник дважды обстрелял наши позиции неподалеку от Новолуганского.

Кроме того, из ручных противотанковых гранатометов оккупационные войска вели обстрел позиций защитников возле Новолександровки.

Также из стрелкового оружия оккупанты вели огонь по защитникам Орехово.

На донецком направлении из аналогичного пехотного вооружения противник вел обстрел опорных пунктов в районе Богдановки.

Дословно: "Прицельным огнем наши мужественные воины прекратили вооруженные провокации оккупантов".

Украинская правда
Темы: ДонбассООС


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