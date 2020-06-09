Журналисты вместо сепаратистов в ТКГ: появилась реакция России и ОРДЛО

Россия на удивление спокойно отреагировала на то, что впервые к работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе привлекли не представителей оккупантов ОРДЛО, а проукраински настроенных вынужденных переселенцев с этих территорий.

Источник: интервью первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Алексея Резникова для Liga.net

Детали: По словам Резникова, реакция России была "неожиданно мягче", чем он предполагал. Никакого ультиматума не произошло.

Прямая речь: "Я думал, будет демарш, но нет. Идет диалог. Координатор объявил о том, что у нас есть гости. Костин (нардеп от "Слуги народа" и член украинской делегации в ТКГ – ред.) дал каждому слово, они представились и сейчас идет уже живое общение…

Есть нюанс: ссылаясь на техническую проблему россияне задержали включение на 30 минут. Они никогда не задерживались. Я думаю, что это был момент внутренних консультаций, что с этим делать. Потому что мы уведомили их об этом только сегодня утром".

О реакции на новость оккупантов сообщил в Facebook Денис Казанский.

Прямая речь: "Представители группировок "ЛДНР", которые называют себя представителями ОРДЛО, на наше появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно.

Пытаясь хоть как-то перекрутить ситуацию в свою пользу и сохранить лицо, представитель "ЛНР" Родион Мирошник несколько раз называл нас "представителями консультативного совета", на что модератор конференции господин Пьер Морель подчеркнул, что консультативный совет не создавался".

Напомним: 9 июня впервые к работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе привлекли проукраински настроенных вынужденных переселенцев из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Это - известные журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также председатель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и известный врач Константин Либстер.