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На Донбассе взорвался автомобиль ВСУ, десять военных ранены

Вторник, 9 июня 2020, 20:37

Прокуратура начала досудебное расследование по факту подрыва на взрывном устройстве военного автомобиля ВС Украины, в результате чего 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы.

Источник: пресс-служба ОГП

Детали: Досудебным расследованием установлено, что 9 июня утром во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

Пострадавшим военнослужащим оказана медицинская помощь.

 

Украинская правда
Темы: ДонбассВооруженные силы


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