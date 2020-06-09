На Донбассе взорвался автомобиль ВСУ, десять военных ранены

Прокуратура начала досудебное расследование по факту подрыва на взрывном устройстве военного автомобиля ВС Украины, в результате чего 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы.

Источник: пресс-служба ОГП

Детали: Досудебным расследованием установлено, что 9 июня утром во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

Пострадавшим военнослужащим оказана медицинская помощь.