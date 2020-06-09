Шмыгаль и Фриланд поговорили о либерализации визового режима и ЗСТ

Премьер Украины Денис Шмыгаль в первом телефонном разговоре с вице-премьером Канады Христей Фриланд обсудил вопрос либерализации визового режима и расширение соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Рад знакомству и первой беседе с верным другом Украины, вице-премьером Канады Христей Фриланд. Обсудили либерализацию визового режима Украины и Канады и расширение соглашения о свободной торговле", - написал Шмыгаль в своем Twitter-канале во вторник.

Шмыгаль поблагодарил Канаду за последовательную поддержку Украины и отметил важность иметь таких надежных партнеров.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба ожидает, что в ближайшее время Канада направит в Украину оценочную миссию, которая определит степень соответствия Украины критериям включения в список "безвизовых" стран.

Ранее приезд в Украину специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады планировался на май.