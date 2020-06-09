Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмыгаль и Фриланд поговорили о либерализации визового режима и ЗСТ

Вторник, 9 июня 2020, 20:54

Премьер Украины Денис Шмыгаль в первом телефонном разговоре с вице-премьером Канады Христей Фриланд обсудил вопрос либерализации визового режима и расширение соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Рад знакомству и первой беседе с верным другом Украины, вице-премьером Канады Христей Фриланд. Обсудили либерализацию визового режима Украины и Канады и расширение соглашения о свободной торговле", - написал Шмыгаль в своем Twitter-канале во вторник.

Шмыгаль поблагодарил Канаду за последовательную поддержку Украины и отметил важность иметь таких надежных партнеров.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба ожидает, что в ближайшее время Канада направит в Украину оценочную миссию, которая определит степень соответствия Украины критериям включения в список "безвизовых" стран.

Ранее приезд в Украину специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады планировался на май.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Последние новости
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
Все новости...
Реклама: