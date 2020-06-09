Новости 9 июня: закон о референдуме, Зеленский и COVID-19

Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме и — актуальные новости 9 июня.

О референдумах

Президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Он предусматривает осуществление народного волеизъявления по 4 вопросам и с возможностью электронного голосования.

О коронавирусе и Зеленском

Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно" — об этом он рассказал нашим журналистам во время поездки в Хмельницкую область.

Больше о том, как УП провела два полных дня с президентом — в самолете, вертолете, машине, отеле и общежитии, медицинском центре и на ремонте дорог — читайте в репортаже.

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