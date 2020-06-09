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Новости 9 июня: закон о референдуме, Зеленский и COVID-19

Вторник, 9 июня 2020, 21:34
Новости 9 июня: закон о референдуме, Зеленский и COVID-19

Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме и — актуальные новости 9 июня.

О референдумах

Президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Он предусматривает осуществление народного волеизъявления по 4 вопросам и с возможностью электронного голосования.

О коронавирусе и Зеленском

Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно" — об этом он рассказал нашим журналистам во время поездки в Хмельницкую область.

Больше о том, как УП провела два полных дня с президентом — в самолете, вертолете, машине, отеле и общежитии, медицинском центре и на ремонте дорог — читайте в репортаже.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

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О других важных новостях

Аваков просит выделить 2,5 миллиарда гривен из "антикоронавирусного фонда" на доплаты структурам МВД.

Киев пока не может открыть кафе, рестораны и бассейны — город не соответствует показателю инцидентности на 100 тысяч населения.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что готова подписать подозрения нардепам, в том числе и Порошенко, при наличии оснований и достаточных доказательств.

Правоохранители задержали проректора по международным связям одного из столичных университетов при получении неправомерной выгоды в сумме 224 тысяч гривен.

В Украине зафиксировано 27 856 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 394. В результате осложнений умерли 810 человек, 12 412 пациентов выздоровели.

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