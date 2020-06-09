Все разделы
Укр / Рус

Новости 9 июня: закон о референдуме, Зеленский и COVID-19

Вторник, 9 июня 2020, 21:34

Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме и — актуальные новости 9 июня.

О референдумах

Президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Он предусматривает осуществление народного волеизъявления по 4 вопросам и с возможностью электронного голосования.

О коронавирусе и Зеленском

Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно" — об этом он рассказал нашим журналистам во время поездки в Хмельницкую область.

Больше о том, как УП провела два полных дня с президентом — в самолете, вертолете, машине, отеле и общежитии, медицинском центре и на ремонте дорог — читайте в репортаже.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

Аваков просит выделить 2,5 миллиарда гривен из "антикоронавирусного фонда" на доплаты структурам МВД.

Киев пока не может открыть кафе, рестораны и бассейны — город не соответствует показателю инцидентности на 100 тысяч населения.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что готова подписать подозрения нардепам, в том числе и Порошенко, при наличии оснований и достаточных доказательств.

Правоохранители задержали проректора по международным связям одного из столичных университетов при получении неправомерной выгоды в сумме 224 тысяч гривен.

В Украине зафиксировано 27 856 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 394. В результате осложнений умерли 810 человек, 12 412 пациентов выздоровели.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Журналисты вместо сепаратистов в ТКГ: появилась реакция России и ОРДЛО

фотоПроректор университета в Киеве попался на взятке в 224 тысячи

Зеленский предлагает разрешить референдумы по 4 вопросам и голосовать через интернет

Зеленский о мэрах-бунтарях: Это – чистый сепаратизм

обновлено от 12.31Защита Стерненко говорит, что пришла за подозрением, СБУ – отрицает

Киев пока не может открыть кафе и рестораны

Все главные новости...
Последние новости
22:32
Новости экономики: "Антонов" vs "Укроборонпром", доплаты для МВД, инфляция
22:19
Партия Порошенко собирает подписи за отставку правительства
21:52
Латвия до конца месяца будет бесплатно тестировать на COVID-19 всех желающих
21:34
Новости 9 июня: закон о референдуме, Зеленский и COVID-19
21:21
фотоШмыгаль покажет нардепам новую Программу действий на следующей неделе
20:54
Шмыгаль и Фриланд поговорили о либерализации визового режима и ЗСТ
20:39
ФотоЭкс-главу Львовской ОГА заподозрили в незаконной продаже земли на 7 миллионов
20:37
фотоНа Донбассе взорвался автомобиль ВСУ, десять военных ранены
20:23
22 миллиона: Верховный суд признал долг Приватбанка перед заводом Коломойского
20:08
Двух "беркутовцев" подозревают в фальсификации доказательств против майдановца
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!