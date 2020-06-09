Латвия до конца месяца будет бесплатно тестировать на COVID-19 всех желающих

В Латвии с 10 июня и до конца месяца государство обеспечит всех желающих бесплатным тестом на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Расширение тестирования - сдать тест смогут даже бессимптомные граждане - связано с отменой чрезвычайной ситуации 9 июня. Тестирование должно позволить вовремя выявить вспышку заболевания.

Для того, чтобы пройти бесплатный тест на коронавирус, необходимо заранее записать на анализ.

Если у человека нет симптомов заболевания, то прибыть в пункт забора анализов можно на велосипеде, пешком или используя маску в общественном транспорте.

При наличии симптомов необходимо позвонить семейному врачу.

9 июня в Латвии завершился режим чрезвычайной ситуации и правительство приняло новые, более мягкие ограничения, которые останутся в силе в дальнейшем.

С начала эпидемии в Латвии коронавирусом заразились 1089 человек, 26 умерли.