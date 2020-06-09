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От гроз до +34: синоптики показали погоду до выходных

Вторник, 9 июня 2020, 22:58
От гроз до +34: синоптики показали погоду до выходных

В среду шквалы и грозовые дожди местами с градом ожидаются в западных областях, кратковременные дожди вероятны в Житомирской и Винницкой, областях температура ночью 15-20°, днем ​​29-34°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В западных областях облачно с прояснениями, кратковременные грозовые дожди, местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с, температура ночью 12-17°, днем ​​22-27 °, в Карпатах 16-21°. На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь на Житомирщине и Винничине местами кратковременный дождь, гроза; ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 15-20 °, днем ​​29-34°, на побережье Черного моря 23-28°.

В Киеве и области 10 июня осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 17-19°, днем ​​30-32°, на Киевщине ночью 15-20°, днем ​​29-34°.

Согласно прогнозу, на 11-12 июня, в западных областях переменная облачность, кратковременные грозовые дожди, днем ​​в Карпатах местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 12-17°, днем ​​24-29°, в Карпатах ночью 8-13°, днем ​​14-19°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только днем ​​в Винницкой области, 12 июня и в южной части небольшие кратковременные дожди, грозы; ветер восточных направлений, 5-10 м / с; температура ночью 15-20 °, днем ​​29-34 °, на побережье Черного моря 23-28°.

На Киевщине 11-12 июня осадки не ожидаются. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 15-20°, днем ​​29-34°.

Синоптики 13- 14 июня прогнозируют на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-20°, в западных областях 11-17°; днем 23-29°, 13 июня в северных, центральных и восточных областях 26-32°.

На Киевщине 13 июня ночью без осадков, днем ​​небольшие кратковременные дожди, грозы; температура ночью 14-19°, днем ​​27-32°. 14 июня кратковременные дожди, грозы; температура ночью 14-19 °, днем ​​24-29°.

 

Темы: погода
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