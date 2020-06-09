Турция выпустит из дома пожилых людей и моложе 18 лет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 июня, что Турция смягчит требование оставаться дома в отношении людей, старше 65 и младше 18 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Около 7,5 миллиона человек старше 65 лет смогут выходить из дома ежедневно с 10 до 20 часов. С 21 марта им было практически полностью запрещено это делать.

Аналогичный запрет в отношении лиц моложе 18 лет, который уже был несколько смягчен, также отменен. В то же время молодые люди должны выходить из дома в сопровождении родителей.

Турция сняла большинство ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, но Эрдоган предупредил, что граждане все еще должны носить защитные маски и продолжать придерживаться безопасной дистанции.

Эрдоган также объявил, что кинотеатры и театры откроются с 1 июля.

27 мая Эрдоган заявил о том, что страна приближается к концу эпидемии коронавируса.

Украина и Турция договорились о возобновлении туристических поездок с 1 июля.