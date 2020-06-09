Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турция выпустит из дома пожилых людей и моложе 18 лет

Вторник, 9 июня 2020, 23:35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 июня, что Турция смягчит требование оставаться дома в отношении людей, старше 65 и младше 18 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Около 7,5 миллиона человек старше 65 лет смогут выходить из дома ежедневно с 10 до 20 часов. С 21 марта им было практически полностью запрещено это делать.

Аналогичный запрет в отношении лиц моложе 18 лет, который уже был несколько смягчен, также отменен. В то же время молодые люди должны выходить из дома в сопровождении родителей.

Турция сняла большинство ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, но Эрдоган предупредил, что граждане все еще должны носить защитные маски и продолжать придерживаться безопасной дистанции.

Эрдоган также объявил, что кинотеатры и театры откроются с 1 июля.

27 мая Эрдоган заявил о том, что страна приближается к концу эпидемии коронавируса.

Украина и Турция договорились о возобновлении туристических поездок с 1 июля.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: