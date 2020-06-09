Ермак требует от губернаторов придумать "туристические магниты" их регионов

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел селекторное совещание с председателями ОГА по вопросам развития туризма и поставил им задачу в течение недели подготовить концепцию развития туризма в своих регионах.

Источник: пресс-служба президента

Детали: В частности, нужно определить в каждой области по три-пять "туристических магнитов" - самых привлекательных с точки зрения туризма объектов историко-культурного и природного значения.

На основе этих предложений будет разработана общегосударственная программа развития туризма в Украине и соответствующие региональные программы как ее составляющие. Задача в рамках этой программы будут реализовываться в течение трех-четырех лет и в последующие годы.

Председатели ОГА также должны сформировать управления по вопросам развития туризма и организовать соответствующие консультативно-совещательные органы с привлечением всех заинтересованных сторон.

Во встрече также приняли участие министр культуры Александр Ткаченко, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр развития экономики Игорь Петрашко и другие.

Прямая речь Ермака: "Мы хотим, чтобы украинцы, не имея возможности в этом году поехать за границу, начали путешествовать нашей живописной страной".