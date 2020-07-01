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В июне оккупанты на Донбассе потеряли 100 человек убитыми и ранеными - разведка

Среда, 1 июля 2020, 11:19

Разведка констатирует, что за июнь потери российских наемников в Донбассе составили 100 человек убитыми и ранеными.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Командование операции Объединенных сил в очередной раз подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Так, по подтвержденным данным разведки, потери русско-оккупационных войск за июнь составили: погибших - 42 человека, ранеными - 58 человек.

Также оккупанты потеряли 5 единиц техники - ЗИЛ, КАМАЗ, 2 миномета и один танк.

Дословно: "Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа. Наши воины и в дальнейшем будут адекватно реагировать на вражеские вооруженные провокации".

Украинская правда
Темы: Донбассвойнаразведка


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