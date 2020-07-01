Россия просила Беларусь отдать 95% собственной власти

Посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что в 2019 году Россия предлагала Беларуси отдать 95% своих полномочий на "наднациональный уровень".

Источник: Белта

Детали: Семашко рассказал некоторые подробности о предложениях российской стороны по дальнейшему развитию интеграции на брифинге посвященному Дню независимости Беларуси. Он заявил, что по его подсчетам, в Европейском союзе 18% полномочий были отданы на наднациональный уровень, другие функции оставались национальными.

Прямая речь Семашко: " Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение (не буду называть авторов с российской стороны). И когда мы посмотрели и его передали президенту, Президент пригласил меня, и я говорю: ну это полное "руки вверх" называется.

Я даже не буду дальше эпитеты продолжать: там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть".

"Когда проанализируешь функции национальные и наднациональные (в ЕС - ред.), я насчитал только 18%, которые отданы были на наднациональный уровень, другие функции оставались национальными. А в том документе, который нам 13 февраля 2019 года предложили, я насчитал 95% функций наднациональных".

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