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Правоохранительный комитет блокирует рассмотрение отставки Авакова – "Голос"

Среда, 1 июля 2020, 16:02
Правоохранительный комитет блокирует рассмотрение отставки Авакова – Голос
ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности отказался рассмотреть по существу постановление фракции "Голос" об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: пресс-служба партии "Голос"

Детали: В политсиле отмечают, что проект постановления так и не появился в повестке дня комитета. Большинство членов комитета на заседании 1 июля предпочли рассмотрение вопроса временной специальной комиссии, посвященной футболу, а не вопросу пребывания Авакова в должности.

"Голос" возмущен таким решением комитета. Нардепы призывают парламент не прятаться от сложного вопроса.

Прямая речь нардепа "Голоса" первого зампредседателя профильного комитета Андрея Осадчука: "Сначала постановление об отставке Авакова зависает между зданиями парламента, теперь его отказываются рассматривать по существу, делая вид, что есть более важные вопросы.

Похоже, некоторым нашим коллегам интереснее обсуждать футбол, чем вопрос ответственности министра, который лично отвечает за пытки, изнасилования и избиения людей в полицейских участках по всей Украине. Парламент должен остановить полицейский произвол. Полиция должна защищать, а не пытать. Аваков должен уйти".

Предыстория:

  • 2 июня "Голос" начал сбор подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова.
  • 5 июня в парламенте слушали отчет Авакова о ситуации в правоохранительных органах Украины после ряда громких преступлений и беспорядков в стране. Министр настаивает на том, что в полиции, как и в обществе, есть "хорошие и плохие" люди. Аваков утверждает, что в МВД "сделали существенные выводы о недостатках в работе инспекции по личному составу Нацполиции".

Украинская правда

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Темы: АваковВерховная Рада
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