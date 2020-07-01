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"Казаки" в Мелитополе собрались патрулировать улицы, полиция - против

Среда, 1 июля 2020, 17:06
Фото 2013 года, iz.com.ua

В Мелитополе Запорожской области местные "казаки" заявили, что готовятся патрулировать в районе, однако полиция отрицает, что они имеют на это разрешение.

Источник: издание РИА-Мелитополь, Радио Свобода

Детали: 29 июня в Мелитополе торжественно открыли "канцелярию Мелитопольского куреня Запорожского войска низового". Ее открыли при содействии местных предпринимателей. По словам организаторов, канцелярия станет местом проведения общего собрания для казаков, координации их действия в направлении патриотического воспитания молодежи в национальном духе и казацких традициях.

В то же время мелитопольские "казаки" заявили, что хотят восстановить функцию охраны общественного порядка. В полиции региона такую возможность опровергают.

Прямая речь атамана Мелитопольского куреня Игоря Лысенко: "Мы готовим формирование, которое в качестве народной полиции, будет осуществить охрану общественного порядка. Такие функции мы выполняли и ранее: выезжали в Крым, Почаев, Киев, в Мелитополе охраняли общественный порядок на многих мероприятиях.

Сегодня ведем переговоры с председателем Новенского сельсовета, Бердянской погранзаставой. Казаки, также, как и полиция, имеют право проводить задержание и составлять админпротоколы. В городе мы можем охранять общественный порядок совместно с сотрудниками полиции, а в селах самостоятельно. И неповиновение казакам приравнивается к неповиновению полицейскому".

 

Прямая речь полиции: "В настоящее время общественное формирование в соответствии с действующим законодательством не зарегистрировано. Только после регистрации возможно обсуждение сотрудничества с правоохранительными органами. Деятельность таких общественных формирований осуществляется только с привлечением сотрудников полиции".

Предыстория:

  • Как известно в 2014 году Россия привлекала различных казаков к участию в боевых действиях и контролю за территориями.

Темы: Запорожская областьполиция


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