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Кокс и Квасьневский, которые останавливали политпроцессы Януковича, видят опасность при Зеленском

Среда, 1 июля 2020, 19:51
Кокс и Квасьневский, которые останавливали политпроцессы Януковича, видят опасность при Зеленском
ukrinform

Бывший президент Польши Александр Квасьневский и експрезидент Европарламента Пэт Кокс обнародовали совместное заявление, в котором предостерегают украинскую власть от политически мотивированных дел.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Александра Квасьневского, сообщает "Европейская правда".

Квасьневский и Кокс напоминают, что в 2012-2014 годах были членами мониторинговой миссии Европарламента по неоднозначным уголовным делам тогдашней власти против политических оппонентов и были свидетелями выборочной работы судебной системы.

Они отмечают, что в сейчас в общественном сознании сформировалось ожидание "посадок" топ-чиновников, которые якобы совершили преступления, но такие ожидания не должны заменять собой верховенство права.

"Информация, которой мы владеем, свидетельствует о том, что начинается тревожное сползание стандартов, шаг назад, что может перерасти в пересмотр достижений Майдана. Политическая борьба должна происходить, но на выборах, а в парламенте - путем дебатов. Политические оппоненты должны сходиться в борьбе на этих аренах, а не в суде. Приближение выборов усиливает нашу обеспокоенность, поскольку мы видим, что с политическими оппонентами борются через судебную систему, а не в избирательных бюллетенях", - отмечают Квасьневский и Кокс.

Если такое развитие событий продолжится, добавляют они, первыми его жертвами станут украинская демократия и верховенство права - ключевые элементы в ценностях, которые подкрепляют европейские и евроатлантические стремления Украины.

Квасьневский и Кокс отмечают, что Украине нужно усиливать, а не подрывать свои антикоррупционные органы, судебная и правоохранительная система должны оставаться независимыми, а выборочное, политически мотивированное правосудие "должно остаться явлением из прошлого, а не инструментом для будущего".

"Мы выражаем свое мнение из чувства дружбы, обеспокоенности и уважения. Молчание в таких обстоятельствах может восприниматься как согласие, и мы не можем молчать", - заключают они.

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