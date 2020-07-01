Новости 1 июля: направления для украинцев, усиление карантина в Киеве

5 стран открыли границы для Украины, Киев усилил карантин — актуальные новости 1 июля.

О направлениях

Украинцы уже сейчас могут ехать в Турцию, Хорватию и Албанию без эпидемических ограничений, в Черногорию — при наличии теста об отсутствии COVID-19, в Египет — с прохождением самоизоляции по возвращении.

О карантине

Киев усилил карантин: заведения питания и кинотеатры будут работать до 22 часов.

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О других важных новостях

Печерский суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко до 8 июля.

Правительство готовится ко второй волне эпидемии: показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 тысяч населения.

Кабмин предлагает усилить административную ответственность владельцев общественных учреждении и организаций, а также маршруток за несоблюдение масочного режима посетителями и пассажирами.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в ОП готовят новый законопроект, предусматривающий наказание за публикацию секретных разговоров чиновников.

В Украине ужесточили наказание за вождение в нетрезвом состоянии — штрафы вырастут до 51 тысячи гривен, если нарушение совершено повторно.

За сутки 30 июня в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 664 человек, 14 больных умерли, 433 выздоровели от COVID-19.