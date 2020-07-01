Новости 1 июля: направления для украинцев, усиление карантина в Киеве
5 стран открыли границы для Украины, Киев усилил карантин — актуальные новости 1 июля.
О направлениях
Украинцы уже сейчас могут ехать в Турцию, Хорватию и Албанию без эпидемических ограничений, в Черногорию — при наличии теста об отсутствии COVID-19, в Египет — с прохождением самоизоляции по возвращении.
О карантине
Киев усилил карантин: заведения питания и кинотеатры будут работать до 22 часов.
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