Дожди и жара до +38: синоптики показали погоду до конца недели

В Украине в четверг осадки вероятны в западных областях, Приазовье и Крыму, температура ночью 16-21°, днем ​​в западных областях 24-29°, на остальной территории 28-33°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: Ночью в Приазовье и Крыму, днем ​​в западных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем ​​при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 23°, днем ​​в западных областях 24-29°, на остальной территории 28-33°.

В Киеве и области завтра без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. В столице температура ночью 18-20°, днем 30-32°, в Киевской области ночью 16-21°, днем 28-33°.

Согласно прогнозу, в западных областях 3 июля ночью умеренные, днем (ночью на Закарпатье и в Карпатах) значительные дожди, 4 июля местами кратковременные дожди (на Закарпатье и Прикарпатье повсюду); температура ночью 13-18°, днем 22-27°.

На остальной территории без осадков, лишь в северных, Винницкой, 4 июля и в Черкасской и Полтавской областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 37°, 4 июля в северных областях 26-31°.

Ветер 3 июля преимущественно юго-восточный, 4 июля северный, 5-10 м/с, днем при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/сек.

В столичном регионе 3-4 июля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 3 июля юго-восточный, 4 июля северный, 5-10 м/сек. Температура ночью 16-21°; днем 3 июля 29-34°, 4 июля 26-31°.

Синоптики прогнозируют в западных, 5 июля ночью местами и в северных областях небольшие, в Карпатах и Прикарпатье умеренные кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Температура в западных областях ночью 12-18°, днем 23-29°; на остальной территории ночью 16-22°, на побережье морей до 25°, днем 28-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 32-38°.

На Киевщине 5 - 6 июля без осадков, лишь в воскресенье ночью местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 16-21°, днем 28-33°.