Враг 5 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, ранен боец – ООС

1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенное к размещению на линии соприкосновения вооружение. Вследствие обстрелов пострадал один военный.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Противник использовал миномёты калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Враг открывал огонь у Орехова, Майского, Песков.

Из минометов, но уже 82-го калибра, противник обстрелял и защитников Авдеевки, кроме них оккупанты использовали еще и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Раненого бойца эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей. Его состояние сейчас удовлетворительное.

По подтвержденным данным разведки 1 июля наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков. Кроме того, противник потерял еще четырех наемников и один грузовой автомобиль в результате подрыва на взрывчатке.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня.