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Путин говорит, что Россия еще не сформировалась после развала СССР

Четверг, 2 июля 2020, 16:09
Путин говорит, что Россия еще не сформировалась после развала СССР

Президент России Владимир Путин заявляет, что после развала Советского Союза Россия еще находится в стадии формирования.

Источник: Российский "Интерфакс"

Детали: Путин вспомнил об СССР, благодаря россиянам за голосование по изменениям в Конституцию РФ.

Прямая речь Путина: "Нельзя забывать, что после развала Советского Союза прошло, по историческим меркам, совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления.

Мы пока еще очень уязвимы, нам нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. И поэтому еще раз спасибо всем тем, кто поддержал поправки".

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Предыстория:

  • 2 июля Центральная избирательная комиссия Российской Федерации заявила, что в поддержку изменений в Конституцию РФ выступили 77,92% избирателей.

Темы: Росcияистория
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