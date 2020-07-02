Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Путин говорит, что Россия еще не сформировалась после развала СССР

Четверг, 2 июля 2020, 16:09

Президент России Владимир Путин заявляет, что после развала Советского Союза Россия еще находится в стадии формирования.

Источник: Российский "Интерфакс"

Детали: Путин вспомнил об СССР, благодаря россиянам за голосование по изменениям в Конституцию РФ.

Прямая речь Путина: "Нельзя забывать, что после развала Советского Союза прошло, по историческим меркам, совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления.

Мы пока еще очень уязвимы, нам нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. И поэтому еще раз спасибо всем тем, кто поддержал поправки".

Читайте также: "Корона" для Путина, Бог в законе, оппоненты за решеткой. 15 фактов о российском "референдуме" по Конституции

Предыстория:

  • 2 июля Центральная избирательная комиссия Российской Федерации заявила, что в поддержку изменений в Конституцию РФ выступили 77,92% избирателей.

Темы: Росcияистория


powered by lun.ua
Главное сегодня

Финкомитет Рады поддержал увольнение главы НБУ. Дальше – голосование в зале

Путин говорит, что Россия еще не сформировалась после развала СССР

фотоНа одном из украинских курортов накрыли крупную ботоферму

В Киеве поймали мужчину, который устроил массовую резню на Житомирщине

инфографика Свежий президентский рейтинг: лидеры Зеленский и Порошенко, но между ними пропасть

фото, видеоПытки в Кагарлыке: еще двух местных полицейских заподозрили в пытках

Все новости...
Росcия
Попытки России легализовать аннексию Крыма через "открытое небо" ничтожны - МИД
Взломанный Twitter-аккаунт МИД РФ начал торговать данными туристов
Украина в ОБСЕ: На Донбассе погибли 3094 военных, 12 тысяч ранены
Последние новости
18:00
Эффективна ли защитная маска, если носить ее ниже носа – объясняет Супрун
17:51
В Киеве хотят "безосновательно потратить" сотни миллионов на Окружную дорогу – прокуратура
17:47
Заявление Смолия обвалило гривню на межбанке
17:44
Следователи ГБР приходили в три ракетные бригады и изъяли оборудование, необходимое для стрельб
17:32
Рада проведет внеочередное заседание по кадровым вопросам - Арахамия
17:26
На Донбассе сообщают об "относительном затишье"
17:26
видео"Укрзализныця" уволила руководителей депо, которые пустили в рейс поезд с дырявой крышей
17:19
Кабмин уволил главу Гослесагентства – СМИ
17:14
Евросоюз: Подрыв независимости НБУ поставит под угрозу поддержку реформ в Украине
17:04
фотоПлатные камеры для женщин появятся в Лукьяновском СИЗО
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!