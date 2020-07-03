Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Передумали: Польша возобновила карантин для авиапассажиров из Украины

Пятница, 3 июля 2020, 03:24

С 3 июля Польша вводит обязательный карантин для авиапассажиров, прилетающих из Украины. Ранее это решение было отменено 1 июля.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на распоряжение главы МВД Польши

Детали: По состоянию на 1 июля Украина не была указана в списке стран, по возвращении из аэропортов которых, пассажиры должны пройти двухнедельную обсервацию.

В распоряжении МВД также добавлены категории лиц, которые не должны идти на самоизоляцию после пересечения границы. Речь идет о учениках, студентов различных форм обучения, слушателей учреждений последипломного образования, аспирантов, которые имеют официальное подтверждение факта обучения в Польше. Не отбывать обсервацию также могут лица, проводящие научную или исследовательскую работу в Польше.

Что было раньше: Пограничная служба Польши сообщила, что пассажиры, прибывающие авиарейсами из Украины, освобождаются от обязательного 14-дневного карантина пассажиров. 

Читайте также: "На море в Европу: какие страны и когда будут впускать туристов из Украины"

Напомним:

Украинская правда
Темы: Польшакарантинграница


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский встретился с руководством НБУ и финансистами: ищет замену Смолию

Новости 2 июля: отставка Смолия, свежий президентский рейтинг

фотоВ автобусе, который попал в ДТП в Польше, были десятки украинцев

Финкомитет Рады поддержал увольнение главы НБУ. Дальше – голосование в зале

Путин говорит, что Россия еще не сформировалась после развала СССР

фотоНа одном из украинских курортов накрыли крупную ботоферму

Все новости...
Польша
В автобусе, который попал в ДТП в Польше, были десятки украинцев
Выборы в Польше: Дуда имеет незначительный отрыв перед вторым туром
Польша оплатит тестирование на коронавирус работников из Украины – посол
Последние новости
07:03
В Славянске продолжают фиксировать массовое заражение коронавирусом у женщин
06:19
Оккупанты устроили перестрелку со своим дезертиром – разведка
05:26
Суточная заболеваемость COVID-19 снова бьет рекорды: более 200 тысяч
04:17
Зеленский отменил уголовную ответственность за нетрезвое вождение
03:24
Передумали: Польша возобновила карантин для авиапассажиров из Украины
02:36
Коронавирус добрался до мэра Коломыи и его заместителя
01:52
На Буковине увеличилось число тех, кто поборол COVID-19
01:10
Дело судьи Вовка рассматривали члены ВСП с возможным конфликтом интересов – Схемы
00:18
Фото, ВидеоВ Киеве прорвало трубу: фонтан бил на 10 метров
23:45
Зеленский встретился с руководством НБУ и финансистами: ищет замену Смолию
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!