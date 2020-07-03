Передумали: Польша возобновила карантин для авиапассажиров из Украины

С 3 июля Польша вводит обязательный карантин для авиапассажиров, прилетающих из Украины. Ранее это решение было отменено.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на распоряжение главы МВД Польши

Детали: По состоянию на 1 июля Украина не была указана в списке стран, по возвращении из аэропортов которых, пассажиры должны пройти двухнедельную обсервацию.

В распоряжении МВД также добавлены категории лиц, которые не должны идти на самоизоляцию после пересечения границы. Речь идет о учениках, студентов различных форм обучения, слушателей учреждений последипломного образования, аспирантов, которые имеют официальное подтверждение факта обучения в Польше. Не отбывать обсервацию также могут лица, проводящие научную или исследовательскую работу в Польше.

Что было раньше: Пограничная служба Польши сообщила, что пассажиры, прибывающие авиарейсами из Украины, освобождаются от обязательного 14-дневного карантина пассажиров.

Читайте также: "На море в Европу: какие страны и когда будут впускать туристов из Украины"

Напомним: