Передумали: Польша возобновила карантин для авиапассажиров из Украины
С 3 июля Польша вводит обязательный карантин для авиапассажиров, прилетающих из Украины. Ранее это решение было отменено.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на распоряжение главы МВД Польши
Детали: По состоянию на 1 июля Украина не была указана в списке стран, по возвращении из аэропортов которых, пассажиры должны пройти двухнедельную обсервацию.
В распоряжении МВД также добавлены категории лиц, которые не должны идти на самоизоляцию после пересечения границы. Речь идет о учениках, студентов различных форм обучения, слушателей учреждений последипломного образования, аспирантов, которые имеют официальное подтверждение факта обучения в Польше. Не отбывать обсервацию также могут лица, проводящие научную или исследовательскую работу в Польше.
Что было раньше: Пограничная служба Польши сообщила, что пассажиры, прибывающие авиарейсами из Украины, освобождаются от обязательного 14-дневного карантина пассажиров.
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Напомним:
- Польша с 1 июля возобновила воздушное сообщение с Украиной. Соответствующее распоряжение будет действовать две недели.
- Как известно, Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого "безопасного" списка, в который входят 15 стран.