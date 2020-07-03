Мирная жительница погибла от обстрела боевиков на Донбассе

3 июля в результате вражеского обстрела поселка Зайцево в Донецкой области погибла мирная жительница.

Источник: штаб Операции объединенных сил

Дословно: "На рассвете 3 июля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года рождения".

Детали: В штабе отметили, что оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что "они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит".

Что было раньше: 2 июля российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. С начала текущих суток враг 7 раз открывал огонь по украинским бойцам.