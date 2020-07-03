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Мирная жительница погибла от обстрела боевиков на Донбассе

Пятница, 3 июля 2020, 09:49
Мирная жительница погибла от обстрела боевиков на Донбассе
Фото 112.ua

3 июля в результате вражеского обстрела поселка Зайцево в Донецкой области погибла мирная жительница.

Источник: штаб Операции объединенных сил

Дословно: "На рассвете 3 июля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года рождения".

Детали: В штабе отметили, что оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что "они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит".

Что было раньше: 2 июля российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. С начала текущих суток враг 7 раз открывал огонь по украинским бойцам.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойнажертвы
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