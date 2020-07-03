Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мирная жительница погибла от обстрела боевиков на Донбассе

Пятница, 3 июля 2020, 09:49
Фото 112.ua

3 июля в результате вражеского обстрела поселка Зайцево в Донецкой области погибла мирная жительница.

Источник: штаб Операции объединенных сил

Дословно: "На рассвете 3 июля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года рождения".

Детали: В штабе отметили, что оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что "они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит".

Что было раньше: 2 июля российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. С начала текущих суток враг 7 раз открывал огонь по украинским бойцам.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойнажертвы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава МОЗ чуть успокоил на счет последствий показателя заболеваемости COVID-19

В США глобальный антирекорд пандемии коронавируса: Трамп объяснил почему

От COVID-19 за сутки умерли 27 украинцев, только во Львовской области – 11

Зеленский отменил уголовную ответственность за нетрезвое вождение

Зеленский встретился с руководством НБУ и финансистами: ищет замену Смолию

Новости 2 июля: отставка Смолия, свежий президентский рейтинг

Все новости...
ООС
Боевики 7 раз нарушили "тишину" с начала суток
Оккупанты устроили перестрелку со своим дезертиром – разведка
Российские наемники ранили воина ВСУ
Последние новости
11:43
фотоЧП в Николаеве: саморазвелся Ингульский мост
11:42
Волынь усилила карантин в районах с местами массового отдыха
11:37
Правительство Франции ушло в отставку
11:35
Изъятие военного имущества у воздушных сил: ГБР открыло производство
11:22
Шмыгаль заявил, что в Украине посадили больше лесов, чем вырубили
11:09
Еще на одном мосту Киева ограничат движение на 2 месяца
11:08
SkyUp решила отказаться от трех маршрутов
10:24
Львовщина продолжает лидировать по количеству заражений COVID-19
10:14
Гражданину Чехии дали 3 года условно за участие в боевых действиях на Донбассе
10:12
Степанов считает, что украинцы должны получить вакцину от COVID-19 одними из первых
Все новости...