Изъятие военного имущества у воздушных сил: в ГБР рассказали детали
Государственное бюро расследований заявляет, что вечером 2 июля изъятое оборонное оборудование воздушных сил ВСУ вернули в военные части, причастных к изъятию отстранили, а по данному факту открыли производство.
Источник: сайт ГБР
Дословно: "2 июля в 22:50 изъятые военные приборы (клистроны) были возвращены в воинские части.
ГБР открыло уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)".
Детали: Кроме того, по факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в ГБР начато служебное расследование.
Должностных лиц, причастных к изъятию техники, сейчас отстранили от занимаемых должностей.
Сообщается, что вопрос об их последующем увольнении решат по результатам служебного расследования.
Материалы уголовного производства забрали из территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, и передали для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР.
Что было раньше: 2 июля командование воздушных сил ВСУ заявило, что в трех зенитных ракетных бригадах следователи ГБР провели осмотр и изъятие приборов, необходимых для работы системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.