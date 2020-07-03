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Изъятие военного имущества у воздушных сил: в ГБР рассказали детали

Пятница, 3 июля 2020, 11:35
Изъятие военного имущества у воздушных сил: в ГБР рассказали детали
Фото ГБР

Государственное бюро расследований заявляет, что вечером 2 июля изъятое оборонное оборудование воздушных сил ВСУ вернули в военные части, причастных к изъятию отстранили, а по данному факту открыли производство.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "2 июля в 22:50 изъятые военные приборы (клистроны) были возвращены в воинские части.

ГБР открыло уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)".

Детали: Кроме того, по факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в ГБР начато служебное расследование.

Должностных лиц, причастных к изъятию техники, сейчас отстранили от занимаемых должностей.

Сообщается, что вопрос об их последующем увольнении решат по результатам служебного расследования.

Материалы уголовного производства забрали из территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, и передали для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР.

Что было раньше: 2 июля командование воздушных сил ВСУ заявило, что в трех зенитных ракетных бригадах следователи ГБР провели осмотр и изъятие приборов, необходимых для работы системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

 

Украинская правда

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Темы: ГБРВооруженные силыармияХмельницкий
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