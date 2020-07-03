Правительство Франции ушло в отставку

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп и его правительство подали в отставку в пятницу перед ожидаемой сменой Кабмина президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Елисейский дворец заявил, что Филипп будет заниматься правительственными делами, пока не будет назначено новое правительство.

Макрон и Филипп сегодня провели переговоры с глазу на глаз, после чего был обнародован пресс-релиз об отставке премьера и всего правительства. Этому решению предшествовали несколько недель напряженных консультаций по определению "нового пути" до конца пятилетнего срока Макрона.

Решение вступает в силу немедленно. "В ближайшие часы будет назначен новый премьер-министр", - сказал президент. Иными словами, глава государства с новым премьером течение выходных будут формировать новую команду.

Издание отмечает, что в идеале, новое правительство должны представить до среды, 8 июля, даты очередного заседания Совета министров.

Что касается Филиппа, который три года возглавлял правительство, то он, вероятно, вернется в Гавр, где он был переизбран во втором туре муниципальных выборов. Случайно или совпадение, городской совет должен собраться в эту субботу, чтобы избрать своего мэра. Филипп уже был мэром Гавра до назначения премьер-министром.

Напомним, по итогам второго тура местных выборов, прошедших во Франции 28 июня, в ряде крупных городов победили представители "зеленых" и их левые союзники, что стало ударом для партии президента Эммануэля Макрона.

Подробнее читайте в статье - "Франция позеленела: какие последствия будет иметь провал партии Макрона на местных выборах"