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ЧП в Николаеве: саморазвелся Ингульский мост

Пятница, 3 июля 2020, 11:43
ЧП в Николаеве: саморазвелся Ингульский мост

В городе Николаев рано утром состоялось саморозведение Ингульского моста: чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтных работ на этом объекте.

Источник: глава Николаева Александр Сенкевич в Facebook

Детали: Мэр объясняет, что по заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, который делает невозможным его саморазведение. Отмечается, что эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП "ЭЛУ Автодорог", которые могли бы предупредить возникновение такой ситуации.

В то же время по состоянию на 9.30 коммунальщики установили противовес и обеспечили проезд.

Прямая речь: "Относительно утреннего случае саморозведення Ингульского моста. Проезд обеспечен, работники ЭЛУ и САД работают, чтобы не допустить подобного в будущем".

Украинская правда

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Темы: Николаевчрезвычайное происшествие
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