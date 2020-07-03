ЧП в Николаеве: саморазвелся Ингульский мост

В городе Николаев рано утром состоялось саморозведение Ингульского моста: чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтных работ на этом объекте.

Источник: глава Николаева Александр Сенкевич в Facebook

Детали: Мэр объясняет, что по заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, который делает невозможным его саморазведение. Отмечается, что эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП "ЭЛУ Автодорог", которые могли бы предупредить возникновение такой ситуации.

В то же время по состоянию на 9.30 коммунальщики установили противовес и обеспечили проезд.

Прямая речь: "Относительно утреннего случае саморозведення Ингульского моста. Проезд обеспечен, работники ЭЛУ и САД работают, чтобы не допустить подобного в будущем".