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За сутки в Киеве коронавирусом заболели более 100 человек

Пятница, 3 июля 2020, 12:06
За сутки в Киеве коронавирусом заболели более 100 человек

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 105 киевлян, из них пятеро медиков, один человек умер.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Прямая речь: "К сожалению, в столице в последние дни - все больше случаев заболевания коронавирусом. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 105 человек. Среди них - 5 медиков. Один человек умер. На сегодня в столице уже 5347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: Среди заболевших за прошедшие сутки 57 женщин в возрасте от 20 до 84 лет и три девочки - от 5 до 13 лет. 40 мужчин в возрасте от 20 до 94 лет и пятеро мальчиков - от двух лет до 15.

В медучреждения столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 23. В Дарницком – 18, в Соломенском и Деснянском районах - по 13 случаев.

 

За минувшие сутки выздоровел 91 человек. Всего коронавирус преодолели 1733 жителя Киева.

По словам Кличко, Киев увеличил количество тестирований на COVID-19, потому что к медикам обращаются все больше людей с симптомами коронавируса

Например, только за последние сутки в столице сделали почти 5000 тестов методом ПЦР и ИФА.

За весь период "Киевский лабораторный центр МЗ Украины" сделал почти 44 тысячи исследований ПЦР-тестов. Делают такие исследования еще в 4 коммунальных медучреждениях. А также - в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях.

По словам мэра, мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 29 000 образцов биоматериала для исследования.

Кличко утверждает, что показатель тестирования в столице сегодня - самый высокий в Украине и составляет более 74 теста на 100 тысяч жителей города.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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