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Поймали еще одного мошенника, который "брал к Масонам" и продавал должности в Кабмине

Пятница, 3 июля 2020, 13:41
Поймали еще одного мошенника, который брал к Масонам и продавал должности в Кабмине

На Волыни правоохранители задержали мужчину, который "предлагал" трудоустройство в Кабинете министров за 200 тысяч долларов и обещал зачислить людей к закрытой "группе Масонов".

Источник: пресс-служба полиции Волынской области, Департамент стратегических расследований

Дословно ДСР: "Основатель и председатель Луцкой городской организации одной из политических партий наладил преступную схему вымогательства средств за якобы помощь в назначении на руководящие должности в высших органах государственной власти Украины.

Мужчина представлялся от имени британской организации "Группы Ротшильда", применял психологические манипуляции и легко входил в доверие к потерпевшим. На схеме ему удалось заработать более 1,5 млн долларов".

Детали: Отмечается, что среди изъятого 3 июля: заявление потерпевшего о вступлении в закрытой "группе Масонов", перстень "печать Масонов" и, собственно, 200 тысяч долларов.

 

Злоумышленника задержали в одном из кафе Луцка при получении средств.

Им оказался житель Луцка, который за 200 тысяч долларов обещал содействие в трудоустройстве жителя Волыни на должность в Кабинете министров.

По данному факту правоохранители начали расследование по ч.4 ст.190 УК. Речь идет о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

 

Решается вопрос о задержании злоумышленника после объявления ему подозрения. Затем будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Украинская правда
Темы: Волынская областьвзяткаКабинет министров
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