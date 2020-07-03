Конфликт на Троещине: полиция поймала киевлянина, который восемь раз выстрелил в мужчину

На столичной Троещине оперативники задержали мужчину, который нанес прохожему множество огнестрельных ранений.

Источник: полиция Киева

Детали: По словам 33-летнего потерпевшего, возле магазина на улице Оноре де Бальзака у него с наглядно знакомым мужчиной возник конфликт. Затем злоумышленник достал оружие и осуществил около восьми выстрелов в направлении оппонента.

Без сознания пострадавшего госпитализировали в больницу, где он трое суток находился в коме.

На месте происшествия полицейские провели ряд необходимых первоочередных следственных действий и изъяли видео с камер наблюдения для изучения.

Правонарушителя полицейские задержали по месту его проживания. В помещении обнаружили предмет, похожий на пистолет с патронами. Оружие следователи изъяли и направили на экспертизу. Нападавшим оказался ранее не судимый киевлянин, 1976 года рождения.

Фигуранту объявлено о подозрении в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.