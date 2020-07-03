В киевском метро запустили 4G: пока на 9 станциях

На 9 станциях КП "Киевский метрополитен" заработала мобильная связь стандарта 4G.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко и пресс-служба советника мэра Максима Бахматова

Прямая речь: "Сегодня мы вместе с операторами мобильного рынка Украины представляем запуск 4G связи на 8 станциях киевского метро. Как вы знаете, на станции "Академгородок" система уже функционирует и хорошо себя зарекомендовала".

Детали: По его словам, с 3 июля связь 4G работает на 9 станциях киевского метро – "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

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Кличко добавил, что развитие сети 4G стало возможным благодаря ранее заключенному договору между КП "Киевский метрополитен" и операторами, по которому последние получили право на модернизацию части оборудования в подземке.

Мэр отметил, что этот проект "сложный и длительный, поскольку в процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения", но уже сейчас можно говорить "о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке".

По словам советника мэра Максима Бахматова, бюджетные деньги на запуск 4G не тратили, ведь проект реализуется за счет мобильных операторов "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell.

Что было раньше: В феврале в Киевской горадминистрации заявили, что скоростной интернет 4G в киевском метро должен появиться весной, но только на 8 станциях.