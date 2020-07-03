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Все больше проверок на нарушение карантина: Зеленскому сообщили результаты

Пятница, 3 июля 2020, 14:01
Все больше проверок на нарушение карантина: Зеленскому сообщили результаты

За последние две недели в Украине проведено 19 тысяч проверок рынков и заведений питания, из них почти две трети – за последние 3 дня, доложили президенту Владимиру Зеленскому на селекторном совещании.

Источник: Офис президента по результатам традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса с участием Зеленского, представителей правительства и правоохранительных органов

Детали: Более 19 тысяч проверок провели на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в заведениях общественного питания с 19 июня 2020 года.

Количество проверок ежедневно увеличивается, и за последние три дня их осуществили почти 12 тысяч.

По результатам этих проверок за три дня выявлено 2788 нарушений, по которым составлены протоколы и предписания.

Прямая речь Зеленского: "Люди устали и расслабились, но бизнесы, которые зарабатывают, должны нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергают клиентов опасности заражения".

Другие подробности: Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что на Закарпатье и Волыни в медучреждениях начали готовить больше койко-мест в связи с ростом количества больных и заполнением больниц.

Напомним

  • Правительство предусматривает штрафы за отсутствие защитной маски в общественных местах для граждан в 170-255 гривен, а для владельцев заведений, в которых нарушают правила карантина, – 3400-5100 гривен. Законопроект должен рассмотреть парламент.
  • В марте Верховная Рада устанавливала штраф в 17 тысяч гривен за нарушение правил карантина. Именно по столько заплатили чиновники, которые сопровождали президента Владимира Зеленского в Хмельницком, за кофе в зале кафе, ведь тогда заведения обслуживали клиентов только на свежем воздухе.

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Темы: карантинкоронавирусЗеленский
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