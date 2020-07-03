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Статус Донбасса и обмен пленными: СМИ узнали требования РФ на переговорах в Берлине

Пятница, 3 июля 2020, 14:21

Москва на переговорах в нормандском формате настаивает на скорейшем правовом определении статуса ОРДЛО и представлении проекта изменений в украинскую Конституцию до 6 июля.

Об этом говорится в неофициальном рабочем документе российской делегации, с которым ознакомилось немецкое издание Der Spiegel, пишет "Европейская правда".

Рабочий документ российской делегации был передан в лондонский Dossier Center из российских правительственных кругов, отмечает издание.

Согласно документу, российская сторона требует, чтобы Киев представил проект изменений украинской Конституции до 6 июля в минской контактной группе. Он должен определить путь для будущего особого статуса ОРДЛО в государственном устройстве Украины.

Россия также требует, чтобы Киев активизировал свои усилия по реализации так называемой формулы Штайнмайера. Она предусматривает, что бывшие сепаратистские районы автоматически получат постоянный особый статус, как только ОБСЕ признает местные выборы там свободными и справедливыми.

Согласно документу, российская делегация настаивает, чтобы Киев осуществил дальнейшие шаги по разведению войск и обмену пленными.

РФ говорит, что Украина должна "без дополнительных условий" до 6 июля составить список пленных в определенном формате, чьего освобождения она требует от сепаратистов. В свою очередь, сепаратисты также представят соответствующий список заключенных.

3 июля в Берлине состоится встреча политсоветников нормандского формата. В Германию отправилась украинская делегация, в которую вошли, в частности, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Также ряд российских СМИ сообщили, что Дмитрий Козак, курирующий переговоров по Донбассу в Кремле, 3 июля прибыл в Берлин.

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Темы: ДонбассРосcиянормандский форматобмен


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