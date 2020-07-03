Харьков усиливает карантин

В Харькове 3 июля частично ужесточен карантин.

Источник: первый заместитель городскогоглавы Игорь Терехов, которого цитирует NewsRoom Kharkiv

Прямая речь: "Прежде всего, это касается ограничения работы кинотеатров, проведения массовых мероприятий (более чем десять человек), а также функционирования заведений общепита без летних площадок или площадью менее 50 квадратных метров, кроме услуг по адресной доставке и на вынос. Кроме того, нам было рекомендовано ограничить время работы до 22:00".

Детали: Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Терехов также обратился к полиции с просьбой проконтролировать его исполнение.

Напомним: 876 новых случаев коронавирусной болезни обнаружили в Украине 2 июля, 27 больных умерли, 505 человек выздоровели.

В Харьковской области - 3 летальных случая в сутки, 48 новых больных.