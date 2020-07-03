Новости 3 июля: увольнение Смолия, строгий карантин

Рада уволила главу НБУ Смолия, глава МОЗ чуть успокоил на счет последствий показателя заболеваемости COVID-19 — актуальные новости 3 июля.

О Смолие

Рада проголосовала за отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия — депутаты 286 голосами поддержали проект постановления, поданный президентом Зеленским.

Во время выступления в Раде Смолий заявил, что его заявление об отставке является протестом против политических давлений на НБУ.

Среди механизмов политического давления он назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

Также Смолий подтвердил, что встречался с Зеленским чтобы согласовать процедуру отставки.

О строгом карантине

Даже если в Украине будет больше 60 активных больных COVID-19 на 100 000 населения, тотальный строгий карантин вводить не будут — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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